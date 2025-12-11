AEK Atina, Samsunspor'u 2-1 Yendi — Marco Nikolic: "Lider bir takımı yendiğimiz için mutluyuz"

SAMSUN (İHA) — UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde AEK Atina, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marco Nikolic açıklamalarda bulundu.

Nikolic'in maç yorumu

Marco Nikolic, sözlerine "Lider bir takımı yendiğimiz için mutluyuz" diyerek başladı.

Nikolic, "İlk yarı kötü oynadık ama ikinci yarı iyi oynadık. Devre arasında kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak maçı kazanabileceğimizi söyledim. Samsunspor çok güçlü bir ekip. Atmosfer ve rakibin ne kadar güçlü olduğu hakkında uyarılarda buluşmuştuk ama maçın ilk yarısında maalesef çok kötü oynadık. Önemli bir 3 puan aldık. Konferans Ligi’nde galibiyet çok önemli. Kalan maçımızda da galip gelmek istiyoruz. Bugünkü galibiyet oyuncularımıza ve tüm Yunan halkına armağan olsun. İlk yarıda odaklanma sorunu yaşadık. Kenardan uyarılarda bulunmamıza rağmen sahaya adapte olamadık. İkinci yarı daha atak oynamamız ve geride kalmamamız gerektiğini söyledik. 3 puan almak çok sevindirici ve o nedenle çok mutluyum. Eksik oyuncularımıza rağmen güçlü oyunumuzla bu maçı kazanmasını bildik. Tüm maçlarımıza bu mantalite ile çıkacağız ve her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Yarından itibaren maçın analizini yapacağız. Serbest vuruş ve kontradan goller attık. Oyunu ve oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz"

Teknik direktör, eksik oyunculara rağmen alınan galibiyetin önemine vurgu yaparken, takımın kalan maçlarda da aynı ruhla sahaya çıkacağını belirtti.

