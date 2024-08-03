A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile Liderlik Mücadelesi Verecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile Karşılaşıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya ile grup aşamasındaki son maçına çıkacak.

Grup Aşamasındaki Son Maç

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da gerçekleşecek olan karşılaşma, Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı voleybolcular, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 galip gelirken, ikinci mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

Çeyrek Finale Yükseldi

Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, İtalya ile yapacakları mücadelede grup liderliğini hedefliyor. Bu kritik karşılaşma, takımın olimpiyat yolundaki en önemli adımlarından biri olacak.