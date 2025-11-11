A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Elemeleri: Bulgaristan Maçı Hazırlıkları Sürüyor

A Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya sınavı öncesi tempoyu artırdı

Antrenmanda varyasyonlar ve taktik oyun öne çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda oynayacağı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. Ay-Yıldızlılar, 15 Kasım'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da İspanya ile karşılaşacak.

Antrenman öncesinde bazı oyuncular fitness salonunda yenilenme ve hazırlık çalışması yaptı. Daha sonra kadro iki gruba ayrıldı: Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcular fitness salonunda yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na geldi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi, antrenmanda hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu. Çalışmanın son bölümünde taktik oyun oynandı; bu bölümde turuncu yelekli takım galip geldi.

Bugünkü idmana, Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Ayberk Karapo ve İsak Vural da katıldı. Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan çalışmayı tribünden takip etti.

Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını yarın saat 16.30'da basına kapalı yapılacak idmanla sürdürecek ve Bulgaristan ile İspanya maçlarına yönelik çalışmalarını tamamlayacak.

