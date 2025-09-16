A Milli Takım'a TBF'de Tören: FIBA 2025'te Gümüş Madalya Kutlandı
Tören detayları ve katılımcılar
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) tören düzenlendi.
TBF'nin açıklamasına göre Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen törende, öncesinde pasta kesildi.
Organizasyona milli sporcular, teknik ekip, TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri, TBF yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Tören, milli takımın FIBA 2025'teki başarısını TBF nezdinde onurlandırma amacıyla gerçekleştirildi.