DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Abigail Paola Chaves İstanbul'a Geliyor - Fenerbahçe arsaVev Transferi

Fenerbahçe arsaVev, Arjantin Milli Takımı kalecisi Abigail Paola Chaves için Universidad de Chile ile anlaşma sağlandığını ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:57
Abigail Paola Chaves İstanbul'a Geliyor - Fenerbahçe arsaVev Transferi

Abigail Paola Chaves İstanbul'a Geliyor - Fenerbahçe arsaVev Transferi

Resmi Açıklama ve Gelişmeler

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, transfer görüşmelerinde bulunduğu Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Abigail Paola Chaves'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulüp açıklaması:

Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves'in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecektir.

Fenerbahçe arsaVev tarafından yapılan açıklama, transfer sürecinin resmi işlemler tamamlanmasıyla ilerleyeceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Voleybol: İtalya 3-2 Brezilya — Türkiye'nin Final Rakibi Belli Oldu
2
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi Satın Alma Opsiyonuyla 1 Yıl Kiraladı
3
Dünya Motokros Şampiyonası'nda İlk Gün: EMX250'de Reisulis Şampiyonluğu
4
Can Öncü, Dünya Supersport Fransa'da İlk Yarışı İkinci Bitirdi
5
Tour of İstanbul Arnavutköy Etabını Giovanni Lonardi Kazandı
6
EuroBasket 2025: Almanya 85-58 Portekiz — Çeyrek Finalde
7
Samsunspor, Alanyaspor Maçında Galibiyet Peşinde

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı