Acun Ilıcalı: 'Taraftar Şampiyonluğa Giden Yolda Bize Ders Vermiştir'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından kulüp asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarın Önemi

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından konuşan Ilıcalı, “Böyle güzel bir takımın taraftarı olmaktan gururluyum. Bugün Fenerbahçe taraftarı bana taraftarlığın ne demek olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı. Taraftarın kritik maçlardaki etkisine vurgu yapan Ilıcalı, “Taraftar, bizim her zaman itici gücümüzdür” diyerek, şampiyonluğa giden yolda birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Hakem Sorunları ve Çözüm Önerileri

Maç sonrası Acun Ilıcalı, ligdeki hakem standartlarına da dikkat çekerek, “Ligde kritik maçlarda orta hakemlerin yabancı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Göztepe maçında yaşanan hakem eleştirilerine yanıt veren Ilıcalı, “Yerli hakemler üzerindeki baskı arttı. Orta hakemler konusunda da yabancı isteğimizi iletiyoruz” dedi.

Transfer Durumu ve Talisca

Transfer konusuna da değinen Ilıcalı, Talisca ile uzun süredir temas halinde olduklarını belirterek, “Talisca kendisini Fenerbahçe’nin futbolcusu olarak hissediyor” dedi. Ayrıca Milan Skriniar ile ilgili iddiaları gülerek karşıladı, sakatlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, “Şampiyonluğa giden yolda her şeyi yapacağız” diyerek, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi. Kulüp olarak hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti.