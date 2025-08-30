DOLAR
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu: 443 Sporcu 8 km Parkurda Yarıştı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu'na 443 sporcu katıldı; Turgut Özal Bulvarı'ndan başlayan 8 kilometrelik parkurda madalya ve kupalar dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:18
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu Gerçekleşti

Adana'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu gerçekleştirildi. Etkinlik, kentte coşkulu bir katılımla tamamlandı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Koşu, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndan başladı. Yarışa Adana'nın yanı sıra Mersin, İstanbul, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan toplam 443 sporcu katıldı.

Başlama ve Parkur Bilgisi

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, koşu öncesinde katılımcılara teşekkür etti ve başarı diledi. Geçer'in başlama işaretinin ardından sporcular farklı kategorilerde 8 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışa sadece sporcular değil, çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Ödüllendirme

Yarışmanın tamamlanmasının ardından katılımcılara madalya verildi; dereceye giren sporculara ise kupa takdim edildi.

