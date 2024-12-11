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Adana Demirspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:52
Adana Demirspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında gerçekleştireceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde idman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve futbolcular, pas, taktik ile koordinasyon çalışmaları gerçekleştirerek form tutmaya çalıştı.

Adana Demirspor'un bu önemli karşılaşma için hazırlıkları devam ederken, taraftarlar da takımın başarılı bir performans sergilemesini bekliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde sürdürdü.

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