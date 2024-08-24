Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Kulüp yaptığı açıklamada, mavi-lacivertli ekibin teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenman yaptığını duyurdu.

İdmana Yoğun Tempolu Çalışmalarla Devam Edildi

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak tempoyu artırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maç ile final yaptı. Bu yoğun çalışma, oyuncuların müsabaka için hazır hale gelmesi adına büyük önem taşıyor.

İstanbul Yolculuğu Başlıyor

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için bugün İstanbul'a hareket edecek. Takım, hayati önem taşıyan bu maçta iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.