Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Adana Demirspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:10
Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Kulüp yaptığı açıklamada, mavi-lacivertli ekibin teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde antrenman yaptığını duyurdu.

İdmana Yoğun Tempolu Çalışmalarla Devam Edildi

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak tempoyu artırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maç ile final yaptı. Bu yoğun çalışma, oyuncuların müsabaka için hazır hale gelmesi adına büyük önem taşıyor.

İstanbul Yolculuğu Başlıyor

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı için bugün İstanbul'a hareket edecek. Takım, hayati önem taşıyan bu maçta iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis (fotoğrafta) yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!