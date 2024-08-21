Adana Demirspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor Maç Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli takım, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idmanda futbolcular, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Michael Valkanis yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.