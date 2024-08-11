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Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Adana Demirspor’un teknik direktörü Michael Valkanis, Fenerbahçe karşısında oyuncularının performansından memnun kaldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:39
Adana Demirspor Teknik Direktörü Valkanis, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Adana Demirspor’a Zor Bir Maç

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında, Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Adana Demirspor’un teknik direktörü Michael Valkanis, oyuncularının gösterdiği performansla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kendine Güvenen Bir Takım

Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Valkanis, şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç olacağını önceden biliyorduk. Fenerbahçe, ligin saygıdeğer takımlarından biri. Bizden önce önemli rakiplerle karşılaştığından dolayı daha hazırlıklıydılar. Ancak taktik disipline bağlı kalan oyuncularımla gurur duyuyorum. Her biri, maça %100 katkı sağladı."

U19 Kalecisi Gururu

İlk yarıda oyunu kontrol etme anlamında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Topa sahip olmamız gerekiyordu. Ancak bunu başaracak potansiyele sahibiz. 15 yaşındaki kalecimiz, bu akşam harika bir performans sergiledi. Yaşıyla ilgili sorular almak gerçekten normal, ancak yıldızın yaşı değil, sahada ne yaptığı önemlidir. 50 bin taraftar önünde bu tür bir performans sergilemesinden de çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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