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Adanaspor, Üst Sıralar İçin Hedef Belirledi

Adanaspor'un başkanı Asil Bostancı, bu sezon üst sıralar için iddialı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:10
Adanaspor, Üst Sıralar İçin Hedef Belirledi

Adanaspor'da Şampiyonluk Hesapları

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, bu sezon ligde üst sıralara oynamayı hedefliyor. Kulüp başkanı Asil Bostancı, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Bostancı'nın Açıklamaları

Bolu'da çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren oyuncularını ziyaret eden Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Takımın iyi bir hava yakaladığını ve camianın beklentilerini karşılayacaklarını" belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bostancı, "Yeni katılacak oyuncular var, çalışmalar yapıyoruz," diye ekledi. Sezonun zor geçeceğine dikkat çeken başkan, "Çok transfer yapmak, çok başarılı olmak anlamına da gelmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Önemli

Bostancı, taraftar desteğinin başarıda büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Biz büyük bütçelerle seyircisiz oynamak istemiyoruz. Taraftarın gücü bizim için çok önemli" dedi. Ayrıca, camiada küskünlüklere son vermek istediklerini söyledi.

Oyuncuların Görüşleri

Adanaspor'un stoper oyuncusu Fatih Kurucuk, antrenmanların yorucu geçtiğini, ancak takımın motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Kurucuk, "Hedefimiz daha ses getiren bir Adanaspor olmak. Geçtiğimiz sezon son anda ligde kaldık, ama bu sezon farklı bir hedef var" dedi.

Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Dabo ise, kampta oynanan hazırlık maçlarında eksikleri gördüklerini belirterek, "Kendimizi zor bir lig bekliyor. Bu sezon taraftarımızı mutlu edeceğiz" diye belirtti.

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