Adanaspor ve Ahlatcı Çorum FK Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK Maçı Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında, Adanaspor'un ev sahipliği yaptığı Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasında, ev sahibi ekip 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maç sonrasında Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıç: "Sıkıntılı Günleri Aşacağız"

Kılıç, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Takımlarının karşılaşmada net gol fırsatları yakaladığını fakat bunları değerlendiremediklerini ifade etti:

"Kötü durumdan kurtulmak gerekiyor. Basit gol yeme alışkanlığından kesinlikle kurtulmak lazım. Adanaspor inşallah bu sıkıntılı günleri aşacaktır. Birlik olmak lazım. Adanaspor'u sevmek lazım. Herkesin el ele verip bu işi kurtarmamız lazım. Geçen sene çok zorlu bir dönemi başardık. Önümüzdeki haftayı puan veya puanlarla geçebilirsek önümüzdeki milli takım arasını iyi değerlendirebiliriz. Üzgünüz, en kısa zamanda toparlanacağız."

Serkan Özbalta: "Morale İhtiyacımız Vardı"

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta ise, iki takımın da kazanma isteğini hedeflediği bir hafta geçirdiklerini dile getirdi. Özbalta, bu maçın moral açısından kritik olduğunu belirtti:

"Moral ve oyuncularımın öz güveninin tekrar yerine gelmesi açısından çok önemli bir maçtı. Gol yemeden kazanmak, takım savunması açısından oyuncularımıza güven verdi. İş ahlakı oldukça yüksek, geçen sene elde ettiğimiz başarıya doğru yine ilerlemek isteyen çok sayıda oyuncumuz var."

Özbalta, taraftarların desteklerini ön planda tutarak, "Bazen toparlanmak için çok yıpranıyorsunuz. Bugün o süreci yaşadık. Bu galibiyet, iyi mücadele ve gol yemeden almış olduğumuz sonuç, oyuncularımızı daha da rahatlattı. Öz güvenleri tekrar yerine geldi. Oyuncularımı gösterdikleri karakterli duruştan dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 2-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 2-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.