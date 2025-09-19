Ahmet Yılmaz Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya — 77 kg Grekoromen

Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilinde erkekler 77 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyon Başkent Zagreb'de devam etti.

Müsabaka Detayları

77 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle, Bulgar Stoyan Kubatov'u ise 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Ermeni sporcu Malkhas Amoyan'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Repesajda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıkan Ahmet Yılmaz, bronz madalya maçında İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 yenerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.