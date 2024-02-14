Ajax ve Sevilla'da forma giyen milli oyuncuya 9 yıl hapis şoku

Birçok takımda forma şansı bulan milli futbolcu 9 sene hapis cezası aldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞARILI FUTBOLCUYA 9 SENE HAPİS CEZASI

2002 senesinde Ajax takımının altyapısında forma giyen Quinci Promes 2014 senesinde Spartak Moskova takımına 11.50 milyon Euro bedelle transfer edildi. Başarılarıyla takımların gözdesi olan futbolcu 2018 senesinde 21 milyon Euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu. 2019 senesinde 15.70 milyon Euro bedelle Ajax takımına geri dönen futbolcu 2021 senesinde 8.50 milyon Euro bedelle Spartak Moskova'ya transfer edildi.





Ocak 2020 senesinde Antwerp'e giden iki gemide 1.350 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kaçakçılık olayına adı geçen Quincy Promes ile ilgili mahkeme kararı da ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu için 9 sene hapis cezası istemi vardı. Futbolcuya 6 sene hapis cezası verildi. Geçtiğimiz 2020 senesinde yapılan aile toplantısında kuzenini dizinden bıçakladığı bilinen Promes 1.5 sene hapis cezası almıştı. Dava temyiz edilmiş ve ceza para cezasına dönmüştü.