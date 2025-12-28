DOLAR
Akdeniz Belediye Spor 4 Kategoride Liderlik Koltuğunda

Akdeniz Belediye Spor, Bölgesel Amatör Lig ve U18, U16, U14 kategorilerinde liderliklerini koruyarak sezon içinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:24
Akdeniz Belediye Spor Kulübü, futbol branşında bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Kulüp bünyesindeki takımlar, mücadele ettikleri dört ayrı kategoride de liderliklerini sürdürerek önemli bir başarı ortaya koydu.

Ligde ve Altyapıda İstikrar

Bölgesel Amatör Lig’de Play-Off hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Akdeniz Belediye Spor, aynı zamanda altyapıda da öne çıkıyor. U18 A Grubu, U16 B Grubu ve U14 B Grubunda mücadele eden genç takımlar, son hafta maçları itibarıyla liderliklerini korumayı başardı.

Altyapıya Yatırımın Sonucu

Sezon boyunca sergilenen oyun disiplini ve mücadele gücü, kulübün altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen başarı, sportif sonuçların ötesinde Türk futbolunun geleceğine yapılan yatırımın da bir yansıması olarak görülüyor.

Hedefler ve Beklentiler

Her yaş kategorisinde yakalanan istikrarla dikkat çeken Akdeniz Belediye Spor Kulübü, sezon sonunda hedeflenen Play-Offlar için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, başarı grafiğinin artarak devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

