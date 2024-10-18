Akkuş Belediyespor, Galatasaray Maçına Hazır

Akkuş Belediyespor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, Galatasaray ile 20 Ekim Pazar günü karşılaşacak.

Başantrenör Furkan Gür Açıklamalarda Bulundu

Takımın başantrenörü Furkan Gür, İstanbul'daki karşılaşma öncesinde, "Galatasaray'a karşı elimizden geleni yapıp oyunumuzu geliştirmeye bakacağız" dedi. Takımın, hazırlıklarının iyi geçtiğini ve oyuncular arasındaki havanın oldukça olumlu olduğunu ifade eden Gür, rakiplerinin bu sezon şampiyonluk hedefiyle oldukça güçlü bir kadro kurduğunu vurguladı.

Geçmiş Maç ve Galibiyet Hasreti

Geçen hafta sonu oynanan ve 3-0 kaybedilen Spor Toto maçında, ilk setlerde rakibe karşı önemli bir üstünlük sağladıklarını belirten Gür, rakiplerinin ardından oyunun kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti. Ligde henüz galibiyet elde edemediklerini söyleyen başantrenör, Galatasaray deplasmanının zorlu olacağını kabul etti.

Ordululara Çağrı

Gür, Pazar günü oynanacak olan mücadelenin önemini vurgulayarak, gurbetteki tüm Orduluları maça davet etti. Takım ruhunun yüksek olduğunun altını çizen Gür, destek beklediklerini sözlerine ekledi.