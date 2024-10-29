Alanyaspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor, Bodrum FK ile Maçın Hazırlıklarına Start Verdi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile gerçekleştireceği karşılaşmanın hazırlıkları için antrenmanlara başladı.

İdman Detayları

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, top kapma ve taktik çalışmalara odaklanarak tamamlandı.

Devam Eden Hazırlık Süreci

Alanyaspor, Sipay Bodrum FK ile olan maçın hazırlıklarına yarın da devam edecek.