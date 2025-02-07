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Alanyaspor, Panathinaikos'tan Tonny Vilhena'yı Kadrosuna Kattı

Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'tan Hollandalı oyuncu Tonny Vilhena ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:40
Alanyaspor, Panathinaikos'tan Tonny Vilhena'yı Kadrosuna Kattı

Alanyaspor'dan Transfer Hamlesi: Tonny Vilhena!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, transfer döneminde önemli bir adım attı. Turuncu-yeşilli takım, Panathinaikos'un 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Alanyaspor'un sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos kulübünden orta saha oyuncusu Tonny Emilio Trindade de Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi. Bu transferle birlikte Alanyaspor, orta saha hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'un Hollandalı orta saha...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Panathinaikos'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile sözleşme imzaladı.

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