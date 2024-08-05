Alanyaspor'un Yeni Stat Sponsoru GAİN Medya Oldu

Alanyaspor'un Yeni Stadı GAİN Park Stadyumu

Corendon Alanyaspor, GAİN Medya ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde, Alanya Oba Stadı'nın adını GAİN Park Stadyumu olarak değiştirdi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Açıklama

Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu önemli adım hakkında yazılı bir açıklama yaparak, iç saha maçlarının oynanacağı Oba Stadyumu'ndaki isim değişikliğini duyurdu.

Anlaşmanın Detayları

Yapılan anlaşma gereği, stadyumun adı 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında GAİN Park Stadyumu olarak kullanılacak. Çavuşoğlu, "Bu birlikteliğin hem takımımıza hem de GAİN Medya’ya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. GAİN Medya Yönetim Kurulu'na bu iş birliğini gerçekleştirdikleri için camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim," dedi.