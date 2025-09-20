Ali Koç'un 4. Kongresi: Fenerbahçe'de Saran'a Karşı Yarış

Ali Koç 4. kez genel kurul heyecanı yaşıyor

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün bugün ve yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlık için yarışıyor. 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdği 3 kongrede de koltuğunu bırakmadı ve bu kez 4. kongresine gidiyor.

Rakibi: Sadettin Saran

Kongrede Koç'un karşısına çıkan isim Sadettin Saran. Saran seçimi kazanması halinde Fenerbahçe Kulübü'nün 38. başkanı olacak.

Koç'un kongre serüveni

Ali Koç, başkanlığa ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrıldı. O seçimde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'a karşı büyük farkla galip gelerek kulübün yeni başkanı oldu.

Bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde rakibi Aziz Yıldırım oldu. 2018'de Yıldırım'ı geçen Koç, 2024'te de Yıldırım ile yarışıp yeniden başkanlığa seçildi. 2021 seçimlerine ise rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi ve Eyüp Yeşilyurt'un gerekli şartları yerine getirememesi nedeniyle tek aday olarak girmişti.

İlk kez olağanüstü kongre kararı

Koç döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı alındı. Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan başkan, bu kez güven tazeleme sınavına giriyor.

Fenerbahçe tarihinde başkanlar

Kulübün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönemler şöyle:

1 Ziya Songülen 1907-1908

2 Ayetullah Bey 1908-1909

3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910

4 Hakkı Saffet Tarı 1910

5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911

6 Osman Fuat Efendi 1911-1912

7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914

8 Hulusi Bey 1914-1915

9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924

10 Nazım Bey 1916-1918

11 Nuri Sekizinci 1918-1919

12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923

13 Nasuhi Baydar 1924-1925

14 Ali Naci Karacan 1926-1927

15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932

16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933

17 Hayri Celal Atamer 1933-1934

18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950

19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952

20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955

21 Bedii Yazıcı 1953-1954

22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958

23 Agah Erozan 1958-1960

24 Medeni Berk 1960

25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961

26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981

27 İsmet Uluğ 1962-1966

28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984

29 Emin Cankurtaran 1974-1976

30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998

31 Fikret Arıcan 1984-1986

32 Tahsin Kaya 1986-1989

33 Metin Aşık 1989-1993

34 Güven Sazak 1993-1994

35 Hasan Özaydın 1994

36 Aziz Yıldırım 1998-2018

37 Ali Koç 2018-

Not: Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Aday listeleri

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Seçim iki gün sürecek kongrede, Fenerbahçe camiasının gözü kulüp yönetimine yön verecek bu yarışta olacak.