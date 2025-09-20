Ali Koç'un 4. Kongresi: Fenerbahçe'de Saran'a Karşı Yarış

Ali Koç 4. kez genel kurul heyecanı yaşıyor
Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün bugün ve yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlık için yarışıyor. 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdği 3 kongrede de koltuğunu bırakmadı ve bu kez 4. kongresine gidiyor.
Rakibi: Sadettin Saran
Kongrede Koç'un karşısına çıkan isim Sadettin Saran. Saran seçimi kazanması halinde Fenerbahçe Kulübü'nün 38. başkanı olacak.
Koç'un kongre serüveni
Ali Koç, başkanlığa ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrıldı. O seçimde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'a karşı büyük farkla galip gelerek kulübün yeni başkanı oldu.
Bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde rakibi Aziz Yıldırım oldu. 2018'de Yıldırım'ı geçen Koç, 2024'te de Yıldırım ile yarışıp yeniden başkanlığa seçildi. 2021 seçimlerine ise rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi ve Eyüp Yeşilyurt'un gerekli şartları yerine getirememesi nedeniyle tek aday olarak girmişti.
İlk kez olağanüstü kongre kararı
Koç döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı alındı. Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan başkan, bu kez güven tazeleme sınavına giriyor.
Fenerbahçe tarihinde başkanlar
Kulübün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönemler şöyle:
1 Ziya Songülen 1907-1908
2 Ayetullah Bey 1908-1909
3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910
4 Hakkı Saffet Tarı 1910
5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911
6 Osman Fuat Efendi 1911-1912
7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914
8 Hulusi Bey 1914-1915
9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924
10 Nazım Bey 1916-1918
11 Nuri Sekizinci 1918-1919
12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923
13 Nasuhi Baydar 1924-1925
14 Ali Naci Karacan 1926-1927
15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932
16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933
17 Hayri Celal Atamer 1933-1934
18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950
19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952
20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955
21 Bedii Yazıcı 1953-1954
22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958
23 Agah Erozan 1958-1960
24 Medeni Berk 1960
25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961
26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981
27 İsmet Uluğ 1962-1966
28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
29 Emin Cankurtaran 1974-1976
30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998
31 Fikret Arıcan 1984-1986
32 Tahsin Kaya 1986-1989
33 Metin Aşık 1989-1993
34 Güven Sazak 1993-1994
35 Hasan Özaydın 1994
36 Aziz Yıldırım 1998-2018
37 Ali Koç 2018-
Not: Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
Aday listeleri
Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.
Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.
Seçim iki gün sürecek kongrede, Fenerbahçe camiasının gözü kulüp yönetimine yön verecek bu yarışta olacak.