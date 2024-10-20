Aliağa Petkimspor'un Başantrenörü Burak Gören, Manisa Basket Zaferini Değerlendirdi

Burak Gören ve Petkimspor'un Manisa Basket Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, Aliağa Petkimspor'un deplasmanda Manisa Basket'i 74-67 yenmesi sonrası, başantrenör Burak Gören önemli açıklamalarda bulundu.

Konsantrasyon ve Mücadele Ön Planda

Gören, ekipleri için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Konsantre olduk ve çok iyi mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Takım Karakteri ve Savunma Başarısı

Açıklamalarında takımındaki oyuncuların en iyi ve karakterli insanlar olduğunu dile getiren Gören, "Geçen hafta Mersinspor karşısında aldığımız mağlubiyetin ardından yoğun bir çalışmaya girdik. Sezona hücum tarafında ritimli ve tempolu başlamıştık ancak bu maçta istediğimiz akıcı hücumları gerçekleştiremedik. Yine de bu takımın bir karakteri var; genellikle 70 sayı bandında mücadele ediyoruz ve savunmamız bizi ayakta tutuyor," şeklinde konuştu.

Önemli Bir Galibiyet

Gören, üst üste iki zorlu deplasman maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Bu hafta zorluklarla doluydu. İlk yarıda bazı zorluklar yaşasak da hızla toparlandık ve ikinci yarıyı kontrol ettik. Ligin başında almak istediğimiz çok önemli bir galibiyetti ve bu galibiyetin takımımızın öz güvenine yansımasını bekliyoruz," dedi.

Gelecek Maçlar

Petkimspor, ligdeki 3. maçında 2. galibiyetini alarak, 26 Ekim Cumartesi günü Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, grubundaki üçüncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü İspanya'da Unicaja ile mücadele edecek.