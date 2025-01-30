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Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Elendi

Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kısa programda elenerek şampiyonaya veda etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:42
Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Elendi

Alp Eren Özkan Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Elendi

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleşen Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Alp Eren Özkan, kısa program performansında beklenen başarıyı elde edemedi.

Tondiraba Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, erkekler kısa program performansları tamamlandı. Alp Eren, 59,22 puan toplayarak, 34 sporcu arasında 29. sırayı alarak serbest programa geçiş yapma şansını kaybetti.

İlk 24 sırada yer alarak serbest programa yükselme mücadelesi veren Alp Eren, bu hedefine ulaşamayarak şampiyonaya veda etti.

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