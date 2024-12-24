Alperen Şengün 16 Sayı Attı, Rockets Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

NBA'de Alperen Şengün, Rockets'a Hayat Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı unutulmaz bir karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 114-101 mağlup etti. Rockets, bu galibiyetle üst üste 3. kez, toplamda ise 20. defa sahadan galip ayrılmayı başardı.

Alperen Şengün'ün Performansı

Maçta yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla ekibine büyük katkı sağladı. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 21 sayı, 11 ribaunt, Fred VanVleet ise 20 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle dikkat çekti. Hornets'ta Miles Bridges 24, LaMelo Ball ise 23 sayı kaydetmesine rağmen, takımının 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de dün oynanan diğer maçlarda da dikkat çekici sonuçlar alındı. Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla maçın yıldızı oldu.

Thunder'da Jordan Poole, Wizards'ta 31 sayı, 7 asistlik bir performans sergileyerek takıma katkı sağladı, ancak bu sonuç yine de onların 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

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