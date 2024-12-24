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Alperen Şengün 16 Sayı Attı, Rockets Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayısıyla Charlotte Hornets'ı 114-101 mağlup etti ve 3. galibiyetine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:20
Alperen Şengün 16 Sayı Attı, Rockets Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

NBA'de Alperen Şengün, Rockets'a Hayat Verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı unutulmaz bir karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 114-101 mağlup etti. Rockets, bu galibiyetle üst üste 3. kez, toplamda ise 20. defa sahadan galip ayrılmayı başardı.

Alperen Şengün'ün Performansı

Maçta yaklaşık 27 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla ekibine büyük katkı sağladı. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 21 sayı, 11 ribaunt, Fred VanVleet ise 20 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle dikkat çekti. Hornets'ta Miles Bridges 24, LaMelo Ball ise 23 sayı kaydetmesine rağmen, takımının 22. mağlubiyetini önleyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de dün oynanan diğer maçlarda da dikkat çekici sonuçlar alındı. Oklahoma City Thunder, sahasında Washington Wizards'ı 123-105 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Shai Gilgeous-Alexander, 41 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla maçın yıldızı oldu.

Thunder'da Jordan Poole, Wizards'ta 31 sayı, 7 asistlik bir performans sergileyerek takıma katkı sağladı, ancak bu sonuç yine de onların 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'deki Diğer Maçlar

  • Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 111-106
  • Orlando Magic-Boston Celtics: 108-104
  • Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 124-113
  • New York Knicks-Toronto Raptors: 139-125
  • Miami Heat-Brooklyn Nets: 110-95
  • Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 117-104
  • Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 110-114
  • Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 91-112
  • Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 132-108
  • Golden State Warriors-Indiana Pacers: 105-111
  • Denver Nuggets-Phoenix Suns: 117-90
  • Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 114-117

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