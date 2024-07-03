Amasra'da düğün sonrası maç keyfi! Gelin ve damat, Türkiye-Avusturya maçını dev ekrandan izledi!

Amasra ilçesinde yaşayan Gökhan Kabaşer ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Monica Martinez, uzun süren bekleyişin ardından düğünlerini gerçekleştirdi. Düğün sonrasında ise gelinlik ve damatlıkla ilçe meydanındaki Kültür Parkı'na gelerek, EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçını büyük bir heyecanla takip etti.



GELİN VE DAMAT DEV EKRANDA MAÇI İZLEDİ

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın daveti üzerine ilçe meydanında kurulan dev ekranda maçı izleyen gelin ve damat, Türkiye'nin erken gelen golüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Düğünlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşayan çift, Türk Milli Takımı'nı desteklerken, maçın heyecanını da paylaştı.

Maçı izleyen davetliler arasında bulunan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, gelin ve damadın maç keyfine ortak oldu. Başkan Çakır, "Gelin ve damadımız, düğünden hemen sonra bizimle beraber maçı izliyor. Umarım Türkiye başarılı olur, gelin ve damadımızla birlikte zafer mutluluğunu yaşarız" dedi.







DAMAT GÖKHAN KABAŞER'İN MUTLULUK MESAJI

Damat Gökhan Kabaşer, düğün sonrası yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "Evliliğimiz nedeniyle çok heyecanlı ve mutluyuz. Maç için de büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türkiye'nin maça erken golle başlaması bizim için harika bir başlangıç oldu. İnşallah devamı da böyle güzel geçer."

Gelin Monica Martinez Kabaşer, Türkiye'yi ve Türk Milli Takımı'nı desteklediğini belirterek, "Türkiye çok güzel" dedi. Düğün sonrası Türkiye'nin EURO 2024 performansını izlemekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.



Gökhan Kabaşer ve Monica Martinez Kabaşer çifti, düğünlerinin ardından mutlu bir gelecek için adım attı. İlerleyen günlerde birlikte yapacakları planlar hakkında da konuştular. Türkiye'de geçirecekleri mutlu günlerin ilk adımını düğünleriyle attıklarını belirten çift, birbirlerine olan sevgi ve desteğin önemini vurguladı.

