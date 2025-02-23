Amasya'da 115 Kişilik Mangala Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da Mangala Turnuvası Coşkusu!

Amasya, 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvasıMangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyon, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya, 6 ile 50 yaş arasındaki sporcular katıldı ve bu etkinlik katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Proje ve Eğitimler

Mangala Federasyonu İl Temsilcisi Canan Alıcıoğlu, bu anlamlı organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Mangala oyununun çocukların analitik düşünce ve karar verme yeteneğinin artırılması konusunda büyük katkısı var. Aile içerisine geleneksel Türk oyunlarını sokabilmek için bir proje başlattık. Bu kapsamda, 3 hafta boyunca perşembe günleri belediye binasında Amasyalı ailelere eğitim verdik. Bestemşe ve Türk mangalası öğrettik," dedi.

Alıcıoğlu, eğitime katılan ve Amasya'da mangala bilen kişileri turnuvaya davet ettiklerini belirterek, "Çok güzel bir organizasyon oldu, herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı'ndan Destek

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, oyuncuları ziyaret ederek, "Mangala turnuvasındayız. Amasya Belediyesi ile Mangala Federasyonunun birlikte düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Bundan sonra devamını yapacağız. Çocuklarımızı geçmişinden kopmadan geleceğe taşıyacağımız, geçmişe ait oyunları geleceğe götürebileceğimiz güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Başkan Sevindi ve Alıcıoğlu, turnuvada dereceye giren oyuncuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen organizasyona 6 ile 50 yaş arasında sporcular katıldı.

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen organizasyona 6 ile 50 yaş arasında sporcular katıldı.