Amasya'da 115 Kişilik Mangala Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da 115 oyuncunun katıldığı mangala turnuvası, Amasya Belediyesi ve Mangala Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:40
Amasya'da 115 Kişilik Mangala Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da Mangala Turnuvası Coşkusu!

Amasya, 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvasıMangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyon, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya, 6 ile 50 yaş arasındaki sporcular katıldı ve bu etkinlik katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Proje ve Eğitimler

Mangala Federasyonu İl Temsilcisi Canan Alıcıoğlu, bu anlamlı organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Mangala oyununun çocukların analitik düşünce ve karar verme yeteneğinin artırılması konusunda büyük katkısı var. Aile içerisine geleneksel Türk oyunlarını sokabilmek için bir proje başlattık. Bu kapsamda, 3 hafta boyunca perşembe günleri belediye binasında Amasyalı ailelere eğitim verdik. Bestemşe ve Türk mangalası öğrettik," dedi.

Alıcıoğlu, eğitime katılan ve Amasya'da mangala bilen kişileri turnuvaya davet ettiklerini belirterek, "Çok güzel bir organizasyon oldu, herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı'ndan Destek

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, oyuncuları ziyaret ederek, "Mangala turnuvasındayız. Amasya Belediyesi ile Mangala Federasyonunun birlikte düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Bundan sonra devamını yapacağız. Çocuklarımızı geçmişinden kopmadan geleceğe taşıyacağımız, geçmişe ait oyunları geleceğe götürebileceğimiz güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Başkan Sevindi ve Alıcıoğlu, turnuvada dereceye giren oyuncuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya...

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen organizasyona 6 ile 50 yaş arasında sporcular katıldı.

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya...

Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı. Mangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen organizasyona 6 ile 50 yaş arasında sporcular katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 4-0 ile Yeni Malatyaspor'u Geçti: Servet Çetin ve Murat Uçkun'un Açıklamaları
2
Amasya'da 115 Kişilik Mangala Turnuvası Düzenlendi
3
Trabzonspor, Gaziantep FK'ye Karşı 2 Değişiklikle Çıktı
4
Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
5
Göcek Kış Trofesi 2. Ayak Yat Yarışları Fethiye'de Sona Erdi
6
Fenerbahçe Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Erzurumspor FK ve Iğdır FK Maçında Gözler Hakan Kutlu ve Çağdaş Çavuş'un Üzerinde

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi