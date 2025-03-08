Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da Ev hanımlarına yönelik voleybol turnuvasında kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:42
Amasya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Evinin Sultanları" voleybol turnuvası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, ev hanımlarını spora yönlendirmek amacıyla organize edildi.

Turnuvaya toplamda 24 kadın katıldı ve manevi doluluğun öne çıktığı bu mini organizasyonda 2 takımla voleybol heyecanı yaşandı. Kadınlar, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelerek hem spor yaptılar hem de kadınlar gününü kutladılar.

Oyunların sonunda tüm katılımcılar birlikte "Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun." diyerek duygusal bir an yaşadılar. Bu etkinlik, kadınların sosyal yaşamda yer alması ve spor yapma konusunda cesaretlendirilmesi adına önemli bir adım oldu.

Turnuvaya katılan kadınlara ayrıca kupa ve madalyaları takdim edildi, bu da onların başarılarını taçlandırdı. Amasya'da bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi bekleniyor.

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