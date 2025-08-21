Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile 7 Yılda 30 Bin Kişi Yüzme Öğrendi

Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile 7 yılda 30 bin kişiye ulaşıldı

Proje detayları ve amaç

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Amasya'da 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 bin kişinin yüzme öğrendiği bildirildi. Projede görev yapan 5 profesyonel yüzme antrenörü eşliğinde bu yıl 1620 çocuk, iki aylık periyotlarla eğitim alıyor.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda yürütülen programın hedefi, geleceğin yüzücülerini yetiştirmenin yanı sıra çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olarak gösteriliyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi

Osman Ercan, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çocuklar, antrenörler ile velilerle bir araya geldi. Ercan, projenin 2018'de başlatıldığını, başladığı andan itibaren Amasya'da gençten yaşlıya kadar yaklaşık 30 bin kişiye ulaştığını ve amaçlarının şehirde yüzme bilmeyen kimse bırakmamak olduğunu belirtti.

Ercan ayrıca herkese yüzmeyi öğretmenin, sportif altyapıya katkı sağlamanın ve yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmenin projenin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Yüzmenin bireysel olarak yapılabilecek, ekip gerektirmeyen bir branş olduğuna dikkat çekti.

Katılımcı ve antrenör sözleri

7 yaşındaki Koray Efe Şahin, antrenmanlara daha geç katıldığı için öncelikle ayak vuruşu çalıştığını, geliştikçe daha hızlı yüzüp yarışmalara katılmayı hedeflediğini söyledi.

9 yaşındaki Zeynep Duru Canlı ise projeye katılarak yüzme öğrendiğini, iyi yüzdüğünü ve şimdi yarışmalara hazırlandığını ifade etti.

Yüzme antrenörü Atilla Dulkadiroğlu, proje kapsamında 6-16 yaş arasındaki öğrencilere iki ay süresince temel eğitim, performans ve müsabık sporcu formatında eğitimler verildiğini ve projenin kış dönemlerinde de devam ettiğini dile getirdi.

