DOLAR
40,93 0,01%
EURO
47,81 -0,13%
ALTIN
4.402,28 0,07%
BITCOIN
4.628.384,77 1,14%

Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile 7 Yılda 30 Bin Kişi Yüzme Öğrendi

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 2018'den beri yaklaşık 30 bin kişi yüzme öğrendi; bu yıl 1620 çocuk eğitim görüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:10
Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile 7 Yılda 30 Bin Kişi Yüzme Öğrendi

Amasya'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile 7 yılda 30 bin kişiye ulaşıldı

Proje detayları ve amaç

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Amasya'da 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 bin kişinin yüzme öğrendiği bildirildi. Projede görev yapan 5 profesyonel yüzme antrenörü eşliğinde bu yıl 1620 çocuk, iki aylık periyotlarla eğitim alıyor.

Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait kapalı yüzme havuzunda yürütülen programın hedefi, geleceğin yüzücülerini yetiştirmenin yanı sıra çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olarak gösteriliyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi

Osman Ercan, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak kapalı yüzme havuzunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çocuklar, antrenörler ile velilerle bir araya geldi. Ercan, projenin 2018'de başlatıldığını, başladığı andan itibaren Amasya'da gençten yaşlıya kadar yaklaşık 30 bin kişiye ulaştığını ve amaçlarının şehirde yüzme bilmeyen kimse bırakmamak olduğunu belirtti.

Ercan ayrıca herkese yüzmeyi öğretmenin, sportif altyapıya katkı sağlamanın ve yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmenin projenin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Yüzmenin bireysel olarak yapılabilecek, ekip gerektirmeyen bir branş olduğuna dikkat çekti.

Katılımcı ve antrenör sözleri

7 yaşındaki Koray Efe Şahin, antrenmanlara daha geç katıldığı için öncelikle ayak vuruşu çalıştığını, geliştikçe daha hızlı yüzüp yarışmalara katılmayı hedeflediğini söyledi.

9 yaşındaki Zeynep Duru Canlı ise projeye katılarak yüzme öğrendiğini, iyi yüzdüğünü ve şimdi yarışmalara hazırlandığını ifade etti.

Yüzme antrenörü Atilla Dulkadiroğlu, proje kapsamında 6-16 yaş arasındaki öğrencilere iki ay süresince temel eğitim, performans ve müsabık sporcu formatında eğitimler verildiğini ve projenin kış dönemlerinde de devam ettiğini dile getirdi.

Amasya'da 2018 yılından beri devam eden 5 profesyonel yüzme antrenörünün eşlik ettiği Gençlik ve...

Amasya'da 2018 yılından beri devam eden 5 profesyonel yüzme antrenörünün eşlik ettiği Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bu yıl 1620 çocuk 2 aylık periyotta yüzme öğreniyor.

Amasya'da 2018 yılından beri devam eden 5 profesyonel yüzme antrenörünün eşlik ettiği Gençlik ve...

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Kozluca vefat etti: Fenerbahçe efsanesi 87 yaşında
2
Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Abdullah Toprak Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya
6
Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
7
Göztepe, Fatih Karagümrük Deplasmanında

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım