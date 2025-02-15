Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:46
Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor

İlk Yarıda Üst Üste Goller

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi ve 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Ünye Şehir Stadı'ndaki Mücadele

Karşılaşmanın ilk yarısı, misafir takımın 17. ve 33. dakikalarda Gwladys Tatiana tarafından atılan gollerle 2-0'lık üstünlükle tamamlandı. Ev sahibi ekip Ünye Kadın Spor Kulübü, 44. dakikada Cansu İriş ile skoru 2-1'e taşıdı.

İkinci Yarının Kırılma Anı

İkinci yarıya hızlı başlayan Ünye temsilcisi, 57. dakikada Burisat Lawal ile eşitliği yakalayarak durumu 2-2’ye getirdi. Ancak Amed Sportif Faaliyetler, 83. dakikada Juliette Nana’nın attığı golle maçta tekrar öne geçti.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, önemli bir deplasman galibiyeti alarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Ünye Kadın Spor Kulübü ise, evindeki bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen Hayatını Kaybetti
2
ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u Deplasmanda Yenerek 5. Galibiyetini Aldı
3
Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor
4
Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Mağlup Ederek Öne Geçti
5
Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 Geçti!
6
THY Avrupa Ligi CEO'su: NBA'in Avrupa'da Lig Kurma Planı Mantıksız
7
Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor