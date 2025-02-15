Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor

İlk Yarıda Üst Üste Goller

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi ve 3-2’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Ünye Şehir Stadı'ndaki Mücadele

Karşılaşmanın ilk yarısı, misafir takımın 17. ve 33. dakikalarda Gwladys Tatiana tarafından atılan gollerle 2-0'lık üstünlükle tamamlandı. Ev sahibi ekip Ünye Kadın Spor Kulübü, 44. dakikada Cansu İriş ile skoru 2-1'e taşıdı.

İkinci Yarının Kırılma Anı

İkinci yarıya hızlı başlayan Ünye temsilcisi, 57. dakikada Burisat Lawal ile eşitliği yakalayarak durumu 2-2’ye getirdi. Ancak Amed Sportif Faaliyetler, 83. dakikada Juliette Nana’nın attığı golle maçta tekrar öne geçti.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, önemli bir deplasman galibiyeti alarak ligdeki iddiasını sürdürdü. Ünye Kadın Spor Kulübü ise, evindeki bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.