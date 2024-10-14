Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı Balkan Yolcusunu Bekliyor

Ampute Futbol Milli Takımı, yeni oyuncularla birlikte 15-18 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'na katılmak için hazırlanıyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, bu önemli organizasyon için duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kaptan Halil İbrahim Esen’in Duyguları

Kaptan Esen, öğrendiği zorlukların onu nasıl şekillendirdiğini vurguladı. "İlk kez bir şampiyonaya katılıyorum. Hepimiz burada olmaktan gururluyuz," diyen Esen, Balkan Şampiyonası için hazırlıkların yoğun geçtiğini belirtti.

Ekip ve Dayanışma Vurgusu

Takımda çeşitli illerden oyuncular bulunduğunu belirten Esen, "Ampute futbolun öz güven açısından ve karakter gelişiminde önemli rolü var. Hepimiz kupayı almak için buradayız," dedi.

Zülfücan Derinpınar’ın Düşünceleri

Doğuştan engelli futbolcu Zülfücan Derinpınar ise "Milli takım forması giymek tarif edilemez bir duygu. Türk halkını en iyi şekilde temsil etmek için buradayız," şeklinde konuştu. Derinpınar, takım içindeki dostluğu ve dayanışmayı da vurguladı.

Teknik Direktör İsmail Temiz’in Görüşleri

İsmail Temiz, oyuncuların milli heyecan ve gurur yaşadığını ifade ederek, "Burada bir aile olduk. Arnavutluk'ta başarıyı hedefliyoruz," dedi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda tarih yazmayı ve Türk halkının desteklerini en iyi şekilde karşılamayı hedefliyor.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine açıklamada bulundu.