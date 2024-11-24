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Ampute Futbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftası sona erdi. Maç sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:36
Ampute Futbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı

2024-2025 sezonunun heyecanla beklenen ilk haftası, Ampute Futbol Süper Ligi'nde geride kaldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, ligdeki ilk hafta maçlarının sonuçları şu şekilde kaydedildi:

Hafta Sonuçları

  • ODTÜ Teknokent - Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler: 1-5
  • TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler - DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol: 2-2
  • Sakarya Bedensel Engelliler - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute: 0-3
  • Şahinbey Belediye - Şişli Yeditepe Engelliler: 5-0
  • Gebze Belediyesi Ampute Futbol - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Ayrıca, Alves Kablo Ampute Futbol - Konya Ampute Futbol maçı ise erteleme nedeniyle oynanamadı.

Ampute Futbol Süper Ligi, her sezon olduğu gibi bu yıl da mücadele dolu maçlara ev sahipliği yapacak. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla takip etmeye devam edecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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