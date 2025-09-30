Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd'ı Yendi — EuroLeague 2025/26 Açılışı

EuroLeague 2025-2026 açılış maçında Anadolu Efes, Podgorica'da Maccabi Rapyd'ı 85-78 mağlup etti; Jordan Loyd ve Rolands Smits 16'şar sayıyla öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 23:04
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd'ı Yendi — EuroLeague 2025/26 Açılışı

Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd'ı Yendi

EuroLeague 2025-2026 sezonu açılış maçı

Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd85-78 mağlup etti.

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan mücadelede, Jordan Loyd ile Rolands Smits 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Maç boyunca hem savunmada hem hücumda dengeli bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, kritik anlarda aldığı inisiyatifle skoru elinde tuttu.

Anadolu Efes, ikinci hafta maçında 3 Ekim Cuma günü aynı salonda bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

