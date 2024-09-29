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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Geride Bıraktı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:46
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Geride Bıraktı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen karşılaşmada, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı. Maç sonrası, oyuncular Ercan Osmani ve Doğuş Özdemiroğlu, elde ettikleri başarı için mutluluklarını dile getirdi.

Ercan Osmani: "Kupa Kazanmak Sezonun Başında Güzel"

Maçta sergilediği performansla dikkat çeken Ercan Osmani, sezonun başında kupa kazanmanın önemini vurguladı. "Sezonun başında kupa kazanmak ilerisi için çok güzel oluyor. Yeni katılan arkadaşlarımız da var, umarım bu performansımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Son pozisyonda ribaund alarak maçı tamamlayan Osmani, "Son pozisyonda ribaundu alabilmek için odaklanmıştık. Top elime de denk geldi, güzel oldu ve kazandık." şeklinde konuştu. Ayrıca, Basketbol Gelişim Merkezi hakkında da olumlu düşüncelerini paylaştı, "Bu salonu bu ülkeye kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Milli takım kamplarının burada olması çok kıymetli." dedi.

Doğuş Özdemiroğlu: "Daha Az Hata Yaptık"

Karşılaşmanın sürükleyici bir atmosferde geçtiğini belirten Doğuş Özdemiroğlu, "Sezon başı olduğu için hatalar kaçınılmaz oluyor. Ancak son anlarda daha az hata yapan taraf olarak kupayı biz aldık. Önümüzde uzun bir sezon var ve bu maçı değerlendirerek ilerleyeceğiz." şeklinde açıkladı.

Yeni salonun Türk basketboluna katkı sağlayacağını vurgulayan Özdemiroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden almak tarihi bir an. Bu salonu en iyi şekilde kullanmalıyız ve gençlerimize fayda sağlamalıyız." dedi.

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