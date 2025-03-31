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Anadolu Efes, Türk Telekom'u 100-90 Yenerek Zirveyi Zorluyor

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 100-90 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:04
Anadolu Efes, Türk Telekom'u 100-90 Yenerek Zirveyi Zorluyor

Anadolu Efes, Türk Telekom'a Konuk Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Türk Telekom'u 100-90'lık skorla mağlup etti.

Maçın İlk Çeyreği

Karşılaşmanın başında Anadolu Efes, rakibine hızlı bir giriş yaparak ilk 3 dakikada 10 sayı (2-12) farkla öne geçti. Bu avantajı koruyarak, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci Periyot Gelişmeleri

İkinci çeyrekte Türk Telekom, başta Brown olmak üzere bulduğu üç sayılık basketlerle rakipteki farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Anadolu Efes, pota altındaki Oturu ile etkili oyununu sürdürerek soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek Mücadelesi

Üçüncü çeyreğe Brown'ın smacıyla başlayan Türk Telekom, 2 dakikada skoru 50-50’ye getirmeyi başardı. Yüksek tempoda geçen bu periyotta Nwora etkileyici basketleriyle Anadolu Efes’in oyununa ağırlığını koydu ve son 10 dakikaya 72-67 üstünlükle girildi.

Son Periyot ve Maçın Kapanışı

Son çeyreğin başlangıcında Poirier ve Beaubois'nın sayılarıyla farkı 10 sayıya (67-77) çıkarmayı başaran Anadolu Efes, Türk Telekom'un yaptığı tam saha baskıyı top çevirerek attığı basketlerle cezalandırdı ve sahadan 100-90 galip ayrıldı.

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