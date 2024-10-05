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Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Yenilgiye Uğrattı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:11
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Yenilgiye Uğrattı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zaferle Başladı

Türkiye'nin önde gelen basketbol takımlarından Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında önemli bir galibiyete imza attı. Takım, İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 76-67'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

İlk periyotta güçlü bir performans sergileyen Anadolu Efes, maçın başından itibaren üstünlüğü elinde bulundurdu. Virtus Bologna'nın direnç göstermesine rağmen, Efes son çeyreğe girerken farkı artırmayı başardı.

Özellikle savunmadaki sertliği ve etkili hücumlarıyla dikkat çeken Anadolu Efes, sezonun başlangıcını galibiyetle taçlandırdı.

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