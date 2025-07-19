Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı. Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen bu önemli organizasyona, 14 ilden toplamda 99 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılışını yapan Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, sporculara başarı dileklerini iletti. Uzuner, genç sporcuların rekabetinin güzel bir deneyim olacağını vurgulayarak, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Etkinliğin ilk gününde, genç erkekler için 5 bin metre, genç kadınlar için 2 bin 500 metre, yıldız erkekler ve kadınlar için ise 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışları gerçekleşecek. Organizasyonun son gününde ise genç erkek ve kadınlar 800 metre, yıldız erkek ve kadınlar 400 metre yarışları düzenlenecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler 5 bin metre, genç kadınlar 2 bin 500 metre, yıldız erkek ve kadınlar 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışları yapılıyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler 5 bin metre, genç kadınlar 2 bin 500 metre, yıldız erkek ve kadınlar 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışları yapılıyor.