Anderlecht-Fenerbahçe Maçı Irkçı Davranışlar Nedeniyle Durduruldu

Anderlecht ve Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle 6. dakikada durduruldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:30
Anderlecht-Fenerbahçe Maçı Irkçı Davranışlar Nedeniyle Durduruldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribünlerdeki ırkçı davranışlar sebebiyle durduruldu.

Karşılaşma, Anderlecht Stadı'nda gerçekleşirken, Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı gol sonrası Anderlecht taraftarları arasında arbede yaşandı. Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurarak tribünlere anonsla uyarıda bulundu.

Stat ekranlarında ise şu ifadeye yer verildi: "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın."

Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen, İsviçreli hakem soyunma odasına yöneldi. Bir süre sonra sahaya dönen hakem, karşılaşmayı 7. dakikadan itibaren yeniden başlattı.

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