Anderlecht-Fenerbahçe Maçına Doğru: David Hubert ve Theo Leoni Açıklamalarda Bulundu

Anderlecht, Fenerbahçe ile oynayacağı maça tanıtım yaptı. Teknik direktör David Hubert ve oyuncu Theo Leoni açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:47
Anderlecht-Fenerbahçe Maçına Doğru: David Hubert ve Theo Leoni Açıklamalarda Bulundu

Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht, Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Belçika temsilcisinin teknik direktörü David Hubert, maça iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade etti.

David Hubert: "İlk Golü Atmalıyız"

Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hubert, "Bu maça en azından ilk golü atmamız gerektiğini bilerek başlamamız gerekiyor. Defansta ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. Geçen hafta sıkıntılı bir durumla karşılaştık ve 3 gol yedik. Ancak futbol özel ve her şey mümkün," dedi.

37 yaşındaki teknik adam, turu çevirmek için 90 dakikalarının olduğunu vurgulayarak, "Yarın bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Atmosferle birlikte her şey olası, biz buna inanıyoruz. Bunun için yüzde yüz odaklanmamız ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Gol atmamız ve iyi savunma yapmamız önemli," şeklinde devam etti.

Kasper Dolberg Yok

Hubert, takımın en önemli oyuncularından Kasper Dolberg'in yarınki maçta oynayamayacağını da belirtti. "Bu sıkıntılı çünkü kendisi bizim en iyi oyuncumuz. Ancak elimizdeki oyuncularla maça hazırlanıyoruz ve onlara güveniyoruz," dedi.

Theo Leoni: "Kaybedecek Hiçbir Şeyimiz Yok"

Anderlecht'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Theo Leoni, kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını ve ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. "Futbolda her şey mümkün. İlk maçın sonucunu beklemiyorduk ama yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız," diye konuştu.

Fenerbahçe'nin büyük deneyime sahip bir takım olduğunu belirten Leoni, "Genç bir takımla sahaya çıkacağız ama kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır, onların enerjisi bize iyi gelecektir," dedi.

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