Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2

Anıl Demirci, Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:29
Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Anıl Demirci, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasının 2-2 berabere sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Burak Yılmaz'ın sağlık durumu

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına Demirci katıldı. Demirci, "Burak hocamız dünden beri biraz rahatsız, o yüzden toplantıya katılamadı. Bugün de iyi değildi. Sabahtan bu yana hastanedeydi. Bugün de maç sonu hemen hastaneye geçti. Geçmiş olsun diyorum tekrardan" ifadelerini kullandı.

Maçın özeti ve değerlendirmesi

Skor: 2-2

Maçla ilgili değerlendirmesinde Demirci, "Maça golle başladık. Bu bizim enerjimizi artırdı. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü golleri de bulabilirdik. İlk yarı 3-1 bitebilirdi. Bizi üzen şey ataklarımızdan hemen sonra atak yememiz oldu. Devre arasında gerekli konuşmaları ve uyarıları hocamız yaptı. İkinci yarıda bir kontra atakla geriye düştük. Sonra penaltı kazandık, penaltıyı kaçırdık. Sonra Rodrigues’in mükemmel golüyle beraberliği yakaladık. Daha sonrasında önce geçecek ataklarımız ve fırsatlarımız da oldu ama değerlendiremedik. Bugün çok fazla gol pozisyona girdik. Galibiyeti getirecek yeterli fırsatlar yakalasak da maalesef sahadan beraberlikle ayrıldık. Kaldığımız yerden tekrar galibiyet serisi yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

