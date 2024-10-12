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Ankara'da Renkli Koşu Festivali Coşkusu

Başkentte düzenlenen Color Sky 5K festivali, yüzlerce katılımcıyla sporun keyfini sundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:35
Ankara'da Renkli Koşu Festivali Coşkusu

Ankara'da Renkli Koşu Festivali Düzenlendi

Başkent Ankara, sporun ve eğlencenin buluştuğu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Color Sky 5K adı verilen renkli koşu festivali, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Spor Sevgi Dolu Bir Atmosfer

Bu özel etkinlikte, katılımcılar çocuklar ve aileler olmak üzere her yaştan bireyi bir araya getirerek spor sevgisini aşılamayı hedefliyor. Katılımcılar, etkinlik için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.

Renk ve Eğlence Dolu Bir Koşu

Yarış öncesi, gıda boyalı nişastalar ile rengarenk bir görünüme bürünen koşucular, 5 kilometrelik parkurda koşmanın keyfini çıkardı. Etkinlikte bazı katılımcılar, sevimli evcil hayvanlarını da yanlarına almayı tercih etti.

Renkli koşu festivali, katılımcılara sadece bir spor etkinliği sunmakla kalmadı; aynı zamanda birlik, beraberlik ve eğlence dolu anların yaşandığı bir ortam oluşturdu.

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