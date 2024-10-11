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İzlanda-Türkiye Maçında Hakem Damian Sylwestrzak

A Milli Takım, 14 Ekim'de İzlanda ile Polonyalı hakem Sylwestrzak yönetiminde karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:27
İzlanda-Türkiye Maçında Hakem Damian Sylwestrzak

İzlanda-Türkiye Maçında Polonyalı Hakem Görevlendirildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede, Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak.

Maç Bilgileri

Polonya Futbol Federasyonu tarafından atanan Sylwestrzak, başkent Reykjavik'te yer alan Laugardalsvöllur Stadı'nda gerçekleştirilecek bu karşılaşmayı yönetecek. Müsabakanın başlangıç saati ise TSİ 21.45 olarak belirlendi.

Yardımcı Hakemler

Hakem Damian Sylwestrzak’ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacakken, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marcin Kochanek üstlenecek.

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