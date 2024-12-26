Ankara’da Yılın Son Eskrim Şampiyonası Başlıyor

Yılın Son Eskrim Organizasyonu Başlıyor

Eskrimseverler için büyük bir heyecan yaratan Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara’da start alıyor. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, organizasyon Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Madalya İçin 347 Sporcu Ter Döküyor

Bu sene düzenlenen şampiyonada, toplamda 27 ilden 188 erkek ve 159 kadın sporcu yer alarak 347 sporcudan oluşan kalabalık bir katılımla madalya mücadelesi verecek.

Önemli organizasyon, 29 Aralık'ta sona erecek. Eskrim tutkunlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu etkinlikte, sporcular yeteneklerini sergileyecek ve Türkiye’nin en iyileri arasında yer almak için yarışacaklar.