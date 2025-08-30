Ankara kulüplerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Nesine 2. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan kutlama mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz" sözlerine yer verilerek, "30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun." denildi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajında, "30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

MKE Ankaragücü

Nesine 2. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos, yalnızca bir zafer günü değil milletimizin özgürlük, bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin en güçlü simgesidir. Bu gurur dolu mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."