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Antalya'da Olimpik Kaykay Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından gerçekleştirilen olimpik kaykay tanıtım etkinliği, çocuklara kaykay tutkusunu aşılıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:06
Antalya'da Olimpik Kaykay Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da Kaykay Coşkusu!

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen olimpik kaykay tanıtım etkinliği, Antalya'nın Alanya sahilinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Çocuklar Kaykay ile Tanıştı

4-8 yaş arasındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar kaykay sporunun temellerini öğrenme fırsatı buldu. Profesyonel kaykay sporcuları ve milli takım antrenörü Kale Hill etkinliğe katılarak çocuklara rehberlik etti.

Güvenli Eğitim ve Kaykay Hediyesi

Antrenör Hill'in liderliğinde, çocuklar kaykay sporunu güvenli bir şekilde öğrenmek için çim üzerinde temel eğitimler aldı. Eğlenceli ve öğretici anların yaşandığı etkinlik sonunda, katılan her çocuğa kaykay hediye edildi. Bu özel an, kaykay tutkusunu gençlerden başlatmak adına önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da olimpik kaykay tanıtım etkinliği...

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da olimpik kaykay tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel kaykay sporcuları ve milli takım antrenörü Kale Hill'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklara kaykay hediye edildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da olimpik kaykay tanıtım etkinliği...

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Antalya'da olimpik kaykay tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Profesyonel kaykay sporcuları ve milli takım antrenörü Kale Hill'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklara kaykay hediye edildi.

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