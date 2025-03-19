Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 28 Mart Cuma günü kendi sahasında oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Galatasaray karşılaşmasının ardından, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeniden bir araya geldi.

İdman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı ve ardından top kapma ile geniş alanda pas çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Adolfo Gaich (önde) ile Braian Samudio (sağda) da katıldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Adolfo Gaich (önde) ile Braian Samudio (sağda) da katıldı.