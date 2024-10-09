Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF'yi Ziyaret Etti

Antalyaspor'un Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyarette bulundu. Görüşme, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Görüşmeye Katılan İsimler

Ziyarette, Antalyaspor'un Asbaşkanı Levent Ördek ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da yer aldı.

Karşılıklı Hediyeler

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti. Sinan Boztepe ise üzerine isminin yazılı olduğu bir Antalyaspor forması ile karşılık verdi.