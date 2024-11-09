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Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Yendi: Aurelio Galibiyeti Hak Ettik Dedi

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Sipay Bodrum FK'ya karşı kazanılan galibiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:20
Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Yendi: Aurelio Galibiyeti Hak Ettik Dedi

Önemli Galibiyet İçin Teşekkür

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

"Takımımızı Tebrik Ediyorum"

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın zorlu geçtiğini ifade ederek, "Karşılaşmaya 2 önemli oyuncudan yoksun çıktık. Onların yerine başlayan oyuncularımız maça katkı verdi, sonuca etki ettiler. 3 puan aldık. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımızı tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum" dedi.

Önemli Bir Maç

Maç sonrasında, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Aurelio, takıma olan güvenin arttığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio (ortada), Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 3-2 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio (ortada), Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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