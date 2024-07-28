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Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi

Antalyaspor, Brezilyalı forvet Samudio ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:47
Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi

Antalyaspor'dan Önemli Transfer

Trendyol Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Samudio'nun yeni takımında mutlu olduğu ifade edildi.

Samudio'nun Duyguları

Samudio, Türkiye'ye dönüş yapmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti ve "Futbolumu tekrar gösterebilmek için sabırsızlanıyorum," dedi. Yeni takımında olmanın kendisine mutluluk verdiğini vurguladı.

Teknik Direktör De Souza'ya Övgü

Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza için övgü dolu sözler sarf eden Samudio, onun olağanüstü bir oyuncu ve harika bir teknik direktör olduğunu belirtti. Özellikle de De Souza’dan çok şey öğrenme fırsatı bulacağına inandığını ifade etti.

İmza Töreni

Antalyaspor’un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar da katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine bağladı. Samudio, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine bağladı. Samudio, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı renklerine bağladı. Samudio, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende iki yıllık sözleşmeye imza attı.

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