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Antalyaspor Deplasmandaki İlk Puanını Kasımpaşa ile Aldı

Antalyaspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak bu sezon deplasmandaki ilk puanını elde etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:16
Antalyaspor Deplasmandaki İlk Puanını Kasımpaşa ile Aldı

Antalyaspor, Süper Lig’de İlk Deplasman Puanını Aldı

2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Antalyaspor, deplasmandaki ilk puanını Kasımpaşa ile oynadığı 0-0'lık sonuçla elde etti.

Beraberlik, Üst Üste Mağlubiyetlere Son Verdi

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki takım, çıkmış olduğu ilk iki dış saha karşılaşmasını kaybetmişti. 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a 4-2 ve 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e 5-2 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, 6. haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kazanamama serisini sonlandırdı. Bu sonuçla birlikte takım, 6 hafta sonunda 8 puana ulaşmış oldu.

Evinde Güçlü Performans

Antalyaspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda da etkili oyununu sürdürüyor. 10 Ağustos’ta Göztepe ile oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, 25 Ağustos’ta Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. 16 Eylül’de ise Adana Demirspor’u 2-1 yenen Akdeniz ekibi, üçüncü galibiyetini elde ederek evinde yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. 7. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.

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