Antalyaspor, Kasımpaşa Maçında Kritik Galibiyet Peşinde

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu, oyuncularını maça motive ediyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:28
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçında Kritik Galibiyet Peşinde

Antalyaspor, Kasımpaşa Maçında Kritik Galibiyet Peşinde

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça odaklanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının bu maçı kazanarak düşme hattıyla arasını açmasını istedi.

Belözoğlu'nun Açıklamaları

Basına değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, “Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. İlk gün söylediğim gibi arkadaki dörtlü bloktan kendimizi uzaklaştırmak adına...” diyerek galibiyetin önemine dikkat çekti.

Belözoğlu, ligdeki her maçın zorlu olduğunu belirtirken, “Son 4 karşılaşmada minimum 4 puan daha fazla almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bence oyunun hakkı oydu. 4 puan, iyimser bir rakam. Aslında 6 puandı.” dedi. Öte yandan, son maçlarda kaçırılan net pozisyonlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Kasımpaşa'ya Dikkat

Belözoğlu, Kasımpaşa'nın bireysel kalitesinin yüksek olduğunu ve defansif anlamda daha iyi hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. “Kasımpaşa, ofansif anlamda kırılmalar yaşayabilecek bir takım olarak görünüyor ama her maçın bu ligde bir zorluğu var” dedi.

Hakem Tartışmaları ve Taraftar Desteği

Yabancı hakem tartışmaları hakkında yorum yapmak istemeyen Belözoğlu, “Hakemler, teknik adamlar, futbolcular her zaman eleştirilebilir. Bu güvensizlik ortamı olduğu sürece farklı kararların çıkması da doğaldır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, taraftarları Kasımpaşa maçında takımlarını desteklemeye çağırdı.

Akdeniz temsilcisi, maç hazırlıklarına yarın devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

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